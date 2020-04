Moratti e la magica notte di 10 anni fa: “Barcellona-Inter la partita più emozionante. Ibra? Il primo messaggio dopo la vittoria a Madrid fu il suo”

Uno dei presidenti più vincenti della storia dell’Inter, un padre per molti giocatori che hanno vestito la maglia nerazzurro e per tutti i tifosi interisti: Massimo Moratti ha lasciato la presidenza ma è sempre – e ancora – un tifoso della Beneamata.

Moratti oggi è intervenuto in diretta a Tutti Convocati parlando della partita di Barcellona di 10 anni fa che portò l’Inter in finale di Champions League: “Partita più emozionante e valorosa, il fatto di restare in 10 ingiustamente ha dato una grande carica ai giocatori e a tutti i tifosi”.



ETO’O – “E’ stato speciale. Vederlo fare una partita di fatica, così come ha fatto tante altre volte è stato incredibile. E’ umile, un campione assoluto, quella sera che ha fatto il terzino è stato splendido”.

I GIORNI PRECEDENTI – “Era un clima normale di una semifinale. Avevamo perso l’andata per 3-1 e volevano fare la remuntada. Nell’aria si respirava la battaglia. Il presidente del Barcellona era un amico, avevamo fatto l’affare Ibra-Eto’o in estate, vedere la partita insieme è tipico in Spagna, invece noi non siamo abituati. La stretta di mano? Non avevo visto il recupero per cui per me mancava tanto, quindi quando ho visto mio figlio che saltava ho capito di aver finito. Mi sono lasciato prendere dalla felicità e poi ho pensato a quell’uomo che stava soffrendo e mi sono scusato”.

CHAMPIONS VINTA QUELLA SERA – “Direi di sì, abbiamo avuto l’idea che ormai era andata ma non era presunzione. Conoscendo Mourinho che era stato allievo dell’allenatore del Bayern avevo l’impressione che per lui era più semplice interpretare la partita. La cosa più difficile era la gara del Camp Nou”.

IBRAHIMOVIC – “E’ stato un caso, c’è stato uno scambio di giocatori. Ibra si è sempre comportato molto bene ma il primo SMS di congratulazioni dopo aver vinto la Champions era suo, eravamo ancora negli spogliatoi a Madrid. E’ sempre stato un grande professionista. Alla fine ci è andata bene”.

ADDIO MOURINHO – “L’ho visto due sere dopo, abbiamo chiacchierato a casa mia. Nessuno ha voluto disturbarsi per rompere l’incantesimo. Dopo sono venuti fuori i sentimenti ed i ripensamenti, ma lì per lì nessuno ci stava pensando”.

L’ANNO DOPO – “Con Leonardo abbiamo fatto grandi risultati, se fosse arrivato avremmo portato a casa qualcosa in più della Coppa Italia”.

L’ALBA A SAN SIRO – “Mio figlio in campo con Zanetti? Non c’era Mourinho e non volevo mettermi in mostra. Mi sono rilassato a Madrid la mattina dopo. Non ho pensato ad un’investitura perché è un incarico pesante. Era felice di tornare ed era bello che rappresentasse la famiglia in una continuità, loro mi sono sempre stati vicino. Sarebbe stata un’identità troppo pesante”.

MOURINHO SU RONALDO IL FENOMENO – “Sono d’accordo con lui avendolo avuto con noi. Era fuori dal normale. Una classe immensa. Sinceramente gli infortuni sono stati una grande ingiustizia e sarebbe rimasto all’Inter”.

MILANO CHE VERRA’ – “Il futuro c’è e attraversando con una pazienza infinita questo disgraziato periodo. Conosciamo il tutto davvero poco e non possiamo permetterci di ricominciare domani mattina. E’ un nemico invisibile e non sai come colpirlo. Bisogna affidarsi ai consigli dei medici”.

MILANO DEL CALCIO – “Abbiamo vinto tanto entrambe, sia Inter che Milan. Non sono facili da ripetere in poco tempo. Ora l’Inter ha tutto per tornare ad alti livelli, il tifosi a volte lo sente e gli basta per avere la pazienza”.

RIPRESA – “Dobbiamo prepararci al prossimo campionato. E’ una perdita di tempo e pericolo rincorrere la stagione attuale. Crisi? Obbliga tutto il mondo a ripensare a ciò che stava facendo, quindi anche il calcio. Anche i budget verranno riguardati”.



