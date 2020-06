Napoli-Inter, Biraghi amareggiato: “Meritavamo di più”

All’indomani dell’amaro pareggio con il Napoli che è costato all’Inter la qualificazione in finale di Coppa Italia, Cristiano Biraghi, entrato nel finale al posto di Ashley Young per provare l’assalto finale alla vittoria, ha postato su Instagram tutta la sua delusione per il risultato finale. “Rimane la delusione perché avremmo meritato di più! Avanti a testa alta! #amala”, questo il messaggio del terzino italiano.