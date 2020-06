Sky – Napoli-Inter, la probabile: Conte ancora verso il 3-5-2. Rivoluzione in difesa, Eriksen in dubbio

Antonio Conte è al lavoro per preparare al meglio la semifinale di ritorno in programma sabato sera al San Paolo contro il Napoli di Gennaro Gattuso.

Il tecnico nerazzurro ha provato diverse varianti tattiche in allenamento ma secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter potrebbe scendere in campo ancora con il consueto e classico 3-5-2. Davanti ad Handanovic, potrebbero esserci D’Ambrosio e Ranocchia al fianco di Skriniar viste le condizioni non ottimali di De Vrij e Bastoni.

A centrocampo Brozovic in cabina di regia, ai suoi fianchi Barella e Sensi, favorito su Eriksen. Moses e Young sulle fasce, in avanti il tandem Lautaro e Lukaku.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

