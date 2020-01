Napoli-Inter, risentimento muscolare per D’Ambrosio: il difensore salta il match del San Paolo

Non è iniziato nel migliore dei modi il 2020 dell’Inter. Come riportato infatti dal club nerazzurro sul proprio sito, Danilo D’Ambrosio questa mattina si è sottoposto a degli esami in seguito ad un fastidio accusato nei giorni scorsi in allenamento. La risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra ha evidenziato un risentimento muscolare per il giocatore che, secondo il club, verrà rivalutato la prossima settimana. Il difensore interista sarà dunque costretto a saltare il match del San Paolo, mettendo così nel mirino la gara di San Siro contro l’Atalanta, in programma l’11 gennaio.

Questo il comunicato pubblicato dal club: “Nella mattinata di oggi Danilo D’Ambrosio è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra dopo un problema avuto in allenamento nei giorni scorsi. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nella prossima settimana”. Primi problemi dell’anno per Antonio Conte, costretto a rinunciare al difensore nerazzurro.

