Pagliuca: “Sostituire Handanovic non è facile. E’ uno dei più forti in Europa”

Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter e Sampdoria, ha rilasciato un’intervista a Dribbling, su Rai Due, dove ha commentato l’esordio di Padelli per sostituire Handanovic: “Un secondo portiere che deve sostituire Handanovic non è facile. Padelli, nelle partite che ha giocato è stato sufficiente, ma in certe partite ci voleva un super Handanovic. In punti vale tantissimo, credo sia il più forte che c’è in Italia insieme a Donnarumma e uno dei più forti in Europa, Handanovic quando non c’è si sente“.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!