Panucci: “All’Inter sono stato molto bene. In Europa può fare cose importanti”

Un altro che di derby ne ha giocati diversi da protagonista, prima con la maglia del Milan e poi con quella dell’Inter, è Christian Panucci. Dopo l’esperienza in rossonero, infatti, l’ex difensore rientrato dal Real Madrid in Italia aveva scelto proprio i nerazzurri per rimettersi in mostra. E, a proposito di Derby della Madonnina, ecco che Panucci ne ha parlato nell’intervista rilasciata sulle pagine de Il Posticipo. Ecco i suoi ricordi:

Lei ha segnato il suo primo gol col Milan nel derby e Walter Zenga le ha regalato i suoi guanti…

“Ne parliamo spesso con Walter quando ci vediamo. Zenga non mi aveva dato i suoi guanti a Savona: all’epoca facevo il raccattapalle, mi ero piazzato dietro la sua porta e glieli avevo chiesti, mi aveva detto che me li avrebbe dati alla fine. Poi c’è stata l’invasione dei tifosi, l’arbitro ha fischiato la fine così Zenga è scappato negli spogliatoi e io non ho avuto quei guanti, però al mio primo derby contro di lui gli ho fatto gol e me li ha dati. Questa è la bellezza della vita”.

Lei ha giocato il derby di Milano anche con la maglia dell’Inter: che cosa ha provato?

“Giustamente i milanisti non me l’hanno perdonato. Col Real Madrid avevo vinto tutto e volevo tornare a Milano, nel 1999 però i rossoneri non mi hanno cercato. Giocare nell’Inter è stata una bella esperienza, purtroppo ci sono stati alcuni problemi con Marcello Lippi che fanno parte della carriera di un giocatore e sono dovuto andare via, però io all’Inter sono stato molto bene”.

Come vede le italiane in Europa?

“La Juve è davanti a tutte le altre, l’Inter farà cose importanti in Europa nei prossimi anni, le altre sono in ritardo. Siamo un Paese in difficoltà e le società fanno fatica a gestire i bilanci. Non tutti possono permettersi di spendere”.

