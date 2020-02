SONDAGGIO – La top 11 del derby di Milano: scegli la formazione ideale con i giocatori di Inter e Milan

Domenica alle 20:45 al Meazza di Milano andrà in scena il derby numero 225 della storia: ancora una volta per la Stracittadina milanese giocheranno contro Inter e Milan. Distanti 19 punti in classifica – quarto distacco più largo di sempre – entrambe le formazioni giocheranno per i rispettivi obiettivi oltre che per la supremazia della città.

I ragazzi di Antonio Conte sono lì in lotta per la vittoria del campionato con Juventus e Lazio, ed iniziare con una vittoria “speciale” questo importante periodo di partite – con Coppa Italia, Lazio, Juventus ed Europa League – può portare fiducia e carica necessaria all’ambiente. Dall’altro lato dopo un inizio di stagione davvero negativo, i rossoneri dell’ex Stefano Pioli vogliono tenere il passo europeo e vendicare il match d’andata che non ebbe storia: Lukaku e Brozovic infatti stesero il Milan in un derby davvero a senso unico.

In vista dunque della Stracittadina di domenica, noi di Passioneinter.com vi chiediamo di compilare la vostra Top 11 delle due squadre. Scorrendo le prossime pagine infatti potrete votare i giocatori che comporranno la formazione (3-4-1-2) ideale.