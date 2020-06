Parma-Inter, Stellini in conferenza: “Vittoria di carattere! Eriksen? Felici di lui. Lautaro non è un problema”

Complice la squalifica di Conte, è il vice Stellini a presentarsi in conferenza stampa per commentare la rimonta ottenuta questa sera al Tardini contro il Parma di D’Aversa.

Ecco le sue parole: “Noi siamo molto soddisfatti del risultato e anche come è stato raggiunto, nonostante le difficoltà avute subendo gol e le ripartenze del Parma. Abbiamo ribaltato il risultato meritando, abbiamo creato tante occasioni. Ci portiamo a casa questo risultato con la convinzione che siamo una squadra che non molla”.

L’analisi del match: “In questo momento abbiamo qualche carenza non per scelta tecnica. Per D’Ambrosio e Godin era la prima partita dopo il lockdown, il Parma ha fatto tantissimi punti. I loro attaccanti sono fortissimi, sapevamo che avremmo sofferto ma abbiamo creato tanto. Restiamo fiduciosi, dobbiamo migliorare ma questo lo sappiamo”.

La distanza dalla Juventus: “Non dipende da noi, dipende anche dagli altri. Noi dobbiamo fare il nostro campionato, ci sono altre 10 partite. Giocando con questa voglia siamo convinti che ci toglieremo soddisfazioni”.

La prestazione di Eriksen: “Sta facendo bene, siamo soddisfatti di lui. Non è facile giocare ogni tre sere, dobbiamo restare nella partita. Lavora molto bene, è determinato”.

Il punto su Lautaro: “Sta facendo buone gare anche lui, sta giocando bene. Anche questa sera ha aiutato la squadra e si è creato alcune opportunità. Non vedo un problema in lui”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!