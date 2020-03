Perisic, parla l’agente Branchini: “Quasi fatta per il riscatto, poi l’infortunio ha rovinato tutto”

Intervistato nel corso della diretta Instagram da Calciomercato.com Giovanni Branchini, agente di mercato e procuratore di Douglas Costa, De Sciglio ed altri big, ha parlato di diverse situazioni di mercato, citando anche le novità relative alla posizione di Ivan Perisic, oggi in prestito al Bayern Monaco.

PERISIC – “Il riscatto era molto ben incamminato, poi c’è stato l’infortunio che lo ha fermato. Stavamo tirando le somme, poi c’è stata la paralisi della stagione. Non so cosa succederà, sicuramente è un atleta professionale. Il Bayern è totalmente fermo, sta pensando a salvare il calcio tedesco”

COLPI IMPORTANTI – “Gabriel Jesus in ottica Juventus? Parliamo di un grande calciatore e di un grande club, tutto è possibile. Le difficoltà di potere acquisitivo porteranno a non fare molti movimenti, è meglio avere chi si ha già in casa, non ci sarà grande mercato in uscita. Qualche club con grandi difficoltà economiche potrebbe dar vita a qualche scambio clamoroso, impensabile in precedenza”

