Ravezzani contro la designazione di Pairetto: “Scelta stupida”

Continua la polemica sulla designazione dell’arbitro Luca Pairetto per Inter-Genoa. Il fratello del fischietto torinese infatti lavora all’interno della società Juventus e questa notizia non è stata presa affatto bene dai tifosi interisti che soprattutto sui social si sono scatenati.

Ad aggiungere altra carne al fuoco ci ha pensato il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani sul suo account Twitter, condannando la scelta del designatore Rizzoli: “Designare Parietto per Inter-Genoa è una mossa assolutamente stupida, oltreché rischiosa. Il fratello lavora alla Juve. Do per scontato che sarà onesto, ma resta una decisione sgradevole per il club nerazzurro. Con legittima ragione”.

