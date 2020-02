Roberto Carlos nostalgico: “Devo tanto all’Inter, senza non sarei stato lo stesso. Che atmosfera a San Siro!”

Intervistato in occasione dell’affascinante doppio impegno di Champions League che vedrà il Napoli prima ospitare e poi essere ospite del Barcellona, Il Mattino ha contattato l’ex terzino brasiliano Roberto Carlos, col quale è finito per parlare, inevitabilmente, anche dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni.

Stadio San Paolo – “Un campo difficile, molto. Ambiente caldo e tifosi che si fanno sentire. Per il Barcellona può essere un problema in più”.

Inter – “Devo tanto all’Inter. Se non fosse stato per quell’esperienza in Italia, forse non sarei mai diventato il calciatore che tutti poi hanno conosciuto. Ricordo perfettamente l’atmosfera di San Siro, gli allenamenti alla Pinetina e poi l’empatia con la gente: è stato tutto bellissimo”.

Pronostico lotta Scudetto – “Ovviamente spero che l’Inter possa vincere, ma devo dire che c’è la Juventus che è veramente molto ma molto forte. Insomma: sarà una bella lotta lì su”.

Pronostico Champions – “Non posso che dire Real Madrid: è la mia favorita. Agli ottavi se la vedrà con il Manchester City che pure è una bella squadra, ma il Real sta iniziando a girare al meglio e ha un gruppo di calciatori che fanno la differenza”.

