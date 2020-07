TS – Verso Roma-Inter, gli infortunati: Barella verso la panchina, Lukaku…

Si avvicina sempre più la sfida esterna contro la Roma di Fonseca, con la situazione infermeria che continua a tenere banco in casa Inter. In particolare, le attenzioni sono concentrate sulla forma fisica di Romelu Lukaku e Nicolò Barella, assenti entrambi nelle sfide contro Torino e Spal; secondo quanto riportato da Tuttosport, entrambi avrebbero recuperato.

Il gigante belga era acciaccato dopo diverse titolarità consecutive e non è escluso che possa partire titolare all’Olimpico; il centrocampista ex Cagliari (nel mirino della Roma la scorsa estate), invece, dovrebbe sedersi in panchina dopo aver recuperato dalla distrazione muscolare ai flessori della coscia destra.

