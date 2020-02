Sabatini: “Scudetto Inter? Niente è ancora deciso. Sorpreso dall’arrivo di Viviano”

Intervenuto nel corso della mattinata sulle frequenze di Radio Sportiva, ovviamente nell’intervista realizzata al giornalista Sandro Sabatini il tema caldo non poteva che riguardare il derby di ieri sera. Una partita bella e rocambolesca, con il Milan autore del miglior primo tempo della propria stagione, ed un’Inter che nella ripresa ha messo in campo tutte la qualità a disposizione, dimostrando di meritare il ritrovato primo posto in classifica. Il commento del giornalista di Sportmediaset:

SCUDETTO INTER – “Per me ancora nessuno ha messo le mani sullo scudetto. L’Inter ha davanti a sé due partite su tre fondamentali contro Lazio e Juventus, entrambe in trasferta”.

VIVIANO – “Sono rimasto molto sorpreso, a me risulta strano che oggi Viviano sia meglio di Padelli. Vediamo… Ieri è stata sbagliata l’uscita sull’1-0 di Rebic, ma anche perché il suo difensore induce all’errore”.

DERBY – “Nel primo tempo il Milan sembrava il Barcellona, l’Inter faceva fatica a sorpassare la metà campo. Sul perché sia stato tutto cancellato nella ripresa una spiegazione non ce l’ho se non che l’Inter è più forte. Si vedeva che i nerazzurri avrebbero vinto dopo il 2-2, hanno individualità più forti. I due lampi di inizio secondo tempo hanno tramortito il Milan”.

