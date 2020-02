Sacchi: “Non mi aspetto un derby bellissimo. Ci sarà agonismo, ma il calcio è anche emozioni”

Ne ha vissuti diversi di derby con i colori rossoneri, decidendone alcuni in prima persona dalla panchina o contribuendo alla svolta del Milan in una storia ricca di successi. L’ex tecnico del Diavolo Arrigo Sacchi, intervistato da Rai Sport in occasione di Dribbling, fotografa così il match di San Siro.

“Non mi aspetto una bella partita – confida Sacchi – perché in questo momento il Milan è indietro e l’Inter deve inserire alcuni giocatori nuovi nei propri schemi. Non sono due squadre che stanno benissimo ma se dovessi sbagliarmi mi farebbe piacere. Sicuramente sarà una partita agonisticamente valida, ma il calcio non è solo agonismo: è bellezza, emozioni, spettacolo, divertimento, musicalità e armonia”. Questa solo una parte dell’intervista concessa dall’ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi. Serviranno emozioni nel derby di domenica: difficile, secondo l’ex tecnico, prevedere dei colpi di scena.

