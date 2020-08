Sanchez all’Inter, Scholes esulta: “Un disastro assoluto, non so cosa sia successo allo United”

Nel giorno in cui lo stesso Beppe Marotta ha confermato l’accordo raggiunto con il Manchester United per Alexis Sanchez, diventato ufficiale poi in mattinata, ai microfoni di Sky Sports UK Paul Scholes si è scagliato nuovamente contro il cileno, reo di essere stato protagonista di un’esperienza davvero pessima all’Old Trafford.

“Pensavo che sarebbe stato un attaccante straordinario, autore di tanti gol e molto tenace, mentre in realtà Sanchez è stato un disastro assoluto. Non ho idea di cosa gli sia successo, evidentemente devono essercene due diversi. Nessuno poteva prevedere il disastro che stava per accadere con lui a Manchester”, ha dichiarato la leggenda dei Red Devils.

