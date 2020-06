Sanchez e Moses, avanti fino ad agosto. L’Europa League…

Alexis Sanchez e Victor Moses resteranno all’Inter almeno fino alla fine del campionato ad agosto. A lanciare la notizia è Tuttosport, che ha parlato di un accordo ponte dei nerazzurri con Manchester United e Chelsea per il prosieguo del prestito dei due calciatori. L’Europa League? Poi si vedrà, ma almeno Conte ha avuto la sicurezza di avere a disposizione i due calciatori per la volata finale del campionato. Poi ci sarà da trattare per Sanchez, soprattutto se l’Inter dovesse decidere di continuare il prestito anche per la prossima stagione. In quel caso, il cileno dovrebbe accettare un cospicuo decurtamento dell’ingaggio: difficilmente il Manchester United accetterà nuovamente di pagare gran parte dell’ingaggio.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!