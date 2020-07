Sanchez non sbaglia, l’Inter e quel record dagli undici metri. Primi in Europa…

Nuovo record curioso per l’Inter di Antonio Conte. Con il rigore trasformato da Alexis Sanchez contro il Brescia, la squadra nerazzurra diventa quella che ha mandato in gol più giocatori diversi dagli undici metri in questa Serie A.

Nessuno ha fatto meglio nei top-5 campionati europei. Quattro i rigori trasformati da Romelu Lukaku, oggi partito dalla panchina, due quelli di Lautaro Martínez. A quota uno anche Esposito, oltre Sanchez.

