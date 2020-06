Sconcerti: “Conte faccia un passo indietro. Ha costruito un’ottima squadra, ma c’è troppa militarizzazione”

Avesse vinto la partita e conquistato la finale con la stessa prestazione di sabato sera, avremmo parlato sicuramente di un’Inter brillante e sorprendentemente in condizione dopo oltre tre mesi di stop. E invece, il pareggio per 1-1 del San Paolo contro il Napoli, è costato non solo l’eliminazione in semifinale dalla Coppa Italia, ma anche qualche critica di troppo da parte dell’opinione pubblica. La partita, infatti, è stata comunque ben giocata dai nerazzurri, incapaci solamente di chiudere i conti dopo la prima rete realizzata e di aver sprecato le buone opportunità create.

Per il giornalista Mario Sconcerti, intervenuto su calciomercato.com, i motivi sono invece ben più profondi: “E’ opportuno che anche Conte ripensi al proprio lavoro. Ha costruito un’ ottima squadra che non basta. Se cerchiamo qualcosa che faccia crescere l’Inter dobbiamo per forza incrociare anche il suo lavoro. Ha giocatori bravi? Penso di sì. Abbiamo passato mesi ad illustrare le doti di Lukaku, Lautaro, Barella, Sensi, Eriksen, De Vrij, Skriniar, Handanovic, Brozovic. Difficile pensare a come migliorare. Di questa nuova raccolta di squadra va dato merito a Marotta, Ausilio e Conte. Ma qual è il limite? Perché l’Inter perde ogni volta che trova un avversario forte? Io credo ci sia troppo Conte in questa squadra, troppi ordini, troppi schemi fissi, troppa militarizzazione del calcio. La disciplina tattica vale se diventa organizzazione e l’organizzazione vale se migliora le qualità dei singoli. Nell’Inter è tempo di rallentare, è quasi del tutto soffocato l’istinto del calcio personale. Non esistono più movimenti liberi. Per paura della libera interpretazione, si preferiscono comandamenti. E si soffoca tutto. L’Inter ha ormai ottimi giocatori con troppo gioco. Manca la partecipazione individuale. Provi Conte a fare un passo indietro”.

