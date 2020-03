SONDAGGIO PI – Sensi e il futuro: l’Inter dovrebbe riscattarlo o meno? La scelta dei lettori è plebiscitaria

La questione ha alimentato un certo dibattito – tiepido, per la verità – anche sui quotidiani, anche se se ne sono accorti in pochi. Ci sono altre priorità, certo. Intanto, però, nelle ultime ore si è discusso con una certa intensità attorno al futuro di Stefano Sensi con l’Inter: la questione – come immaginabile – ha riguardato anche, e soprattutto, gli infortuni: che hanno superato le presenze stagionali (13 a 12) e che hanno gettato qualche dubbio in ottica futura. Dubbi solo mediatici, però, visto che l’Inter è sicura di riscattare il centrocampista e visto che ne sono certi anche i tifosi nerazzurri.

Passioneinter.com ha chiesto, infatti, ai propri lettori quale ritengano sia la giusta decisione da prendere sul futuro di Stefano Sensi: se – cioè – riscattarlo o meno. E l’esito, per quanto pronosticabile, è stato un plebiscito in favore della permanenza del giocatore. Su Facebook, è il 76% dei lettori ad aver votato per la permanenza: per rendere l’idea, è il dato più basso tra le nostre tre piattaforme di sondaggio. Su Twitter, infatti, i sostenitori del riscatto sono stati il 77% dei votanti, mentre il record si è registrato su Telegram con l’80%. Quasi tutti i tifosi d’accordo, su una decisione che non era mai stata in dubbio. Al di là dei dibattiti.

