Serie A, l’Inter e altri club spingono per partire il 26 settembre. Attesa per il Consiglio Federale

La prima giornata di Serie A, fissata nel weekend del 19-20 settembre, potrebbe slittare di una settimana. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport alcune società stanno pensando di tornare in campo il 26 settembre.

In testa ci sarebbe proprio l’Inter di Conte che ha chiuso la stagione solo il 21 agosto. Inoltre bisogna fare i conti con il fatto che la preparazione di diverse squadre è stata compromessa da nuovi casi di coronavirus.

Una scelta che però rischia di comprimere ulteriormente i tempi già stretti della prossima stagione. La discussione sul calendario in ogni caso non è ancora conclusa, si saprà di più dopo il Consiglio Federale convocato per le 12 del 31 agosto.

