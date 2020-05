Serie A, primi indizi sulla ripresa: doppio posticipo per l’Inter contro Sampdoria e Sassuolo

Tutto pronto, o quasi, per la ripresa della Serie A. Mentre vertici e società discutono in merito al nuovo inizio della Coppa Italia, fissato nella settimana che precede il via ufficiale del campionato, la massima serie è pronta a ricalibrare la propria stagione post emergenza. Tour de force che scatterà a partire dal prossimo 20 giugno e che vedrà le squadre in campo a stretto giro per portare a termine il torneo.

In base agli ultimi aggiornamenti diffusi da Sky Sport, arrivano anche le prime indicazioni in merito al calendario e, in particolare, a quelli che saranno anticipi e posticipi delle prime serate di gara. Le novità raccontano di uno start fissato con Torino-Parma alle 19:30 del 19 giugno seguita da Verona-Cagliari alle 21:45. Spazio poi ad Atalanta-Sassuolo il 20 giugno alle 19:30 ed Inter-Sampdoria alle 21:45. Questo il quadro che abbraccia i recuperi della 25esima giornata, giocata solo parzialmente prima dell’emergenza. Per la 27esima invece, Bologna-Juventus sarà l’anticipo del 22 giugno (ore 21:45), mentre Inter-Sassuolo ed Atalanta-Lazio occuperanno le fasce delle 19:30 e delle 21:45 il 24 giugno. Primo quadro di ripresa per la Serie A che studia i passi per il ritorno in campo: un lento profumo di normalità.

