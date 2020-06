Slutsky (all. Rubin Kazan): “Joao Mario alza il livello tecnico del nostro calcio. Pochi come lui in Russia”

Non è stato sicuramente uno dei protagonisti dell’Inter, nonostante la spasmodica cifra sborsata per portarlo a Milano. Joao Mario ora in prestito alla Lokomotiv Mosca, con cui pochi giorni fa ha ottenuto la prima vittoria dopo il ritorno in campo contro l’Orenburg. Sul centrocampista portoghese ha speso parole di elogio Leonid Slutsky, allenatore del Rubin Kazan. Nella conferenza stampa prima della sfida contro la squadra capitolina, il tecnico ha esaltato le qualità del centrocampista classe ’93, definendolo in grado di alzare il livello tecnico del calcio russo.

Ecco le parole di Slutsky: “L’altro giorno sono andato a vedere la partita tra Lokomotiv e Orenburg e penso chiaramente che i moscoviti abbiano la migliore squadra del campionato. Giocatori come João Mário o Krychowiak apportano qualità al calcio russo. Riescono a fare la differenza in una partita e sicuramente non ci sono calciatori molti simili in questo campionato”.

