SM – Eriksen cresciuto nel secondo tempo, ora Conte dovrà rivedere il suo piano tattico: ecco perché

Un colpo da biliardo dell’uomo più atteso ha sbloccato ieri sera la sfida contro il Ludogorets. Christian Eriksen si è preso in mano l’Inter in una partita che fino al 70′ non aveva regalato particolari emozioni. Come riportato anche da Sport Mediaset, “e “anche Lukaku era in panchina a rischio pennichella. Sono serviti la strigliata di Conte a fine primo tempo e l’avanzamento del danese di una ventina di metri, l’ingresso del belga al posto di un distratto Lautaro, per accenderlo”. Danese che ha poi colpito anche un traversa e conquistato il rigore segnato poi proprio da Lukaku. Un secondo tempo totale anche perché Conte lo ha avvicinato alla porta e là è cambiata la prospettiva.

Con la Sampdoria potrebbe però tornare di nuovo in panchina ed entrare a gara in corso, facendo proseguire il suo inserimento in maniera graduale, facendolo crescere sempre di più partita dopo partita. “Il mister dovrà rivedere il suo piano tattico perché è palese che la pericolosità del giocatore si moltiplica in maniera direttamente proporzionale alla distanza dalla porta. Fa la differenza là davanti, la sua velocità di pensiero di pensiero e la sua visione di gioco sopperiscono alla grande ad una rapidità fisica di base che non è quella di un centometrista“, ha spiegato l’emittente.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!