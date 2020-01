SM – Vidal, l’Inter spera nello strappo netto col Barcellona. Eriksen a gennaio? Ecco perché è possibile

I dirigenti nerazzurri continuano il silenzioso lavoro per dare ad Antonio Conte i rinforzi richiesti. Nell’edizione odierna di oggi, Sport Mediaset ha riportato la notizia rimbalzata nella giornata di ieri dalla Danimarca del possibile imminente accordo tra l’Inter e Christian Eriksen. L’eventualità del suo arrivo a gennaio è possibile vista anche l’apertura di Josè Mourinho, che ha parlato di una partenza a gennaio come possibile opzione.

L’emittente ha fatto anche il punto sulla situazione Vidal: il tecnico Valverde è pronto a mandare in campo il cileno, e in conferenza ha escluso una sua partenza. Ora l’Inter spera in uno strappo netto da parte del cileno che, dopo la respinta della denuncia, dovrebbe ora ricorrere alla giustizia ordinaria. Uno spiraglio di luca che farebbe ben sperare la società nerazzurra.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!