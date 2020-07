Sneijder imita Robben? L’Utrecht gli apre le porte: “Dipende tutto da lui”

Wesley Sneijder come Arjen Robben? Sì, perché la nazionalità potrebbe non essere l’unica cosa in comune tra l’ex Inter e l’ex Bayern Monaco; il vincitore del Triplete nei nerazzurri di José Mourinho, infatti, starebbe valutando l’ipotesi del ritorno in campo dopo il ritiro, proprio come fatto da Robben con il Groningen. La squadra che lo accoglierebbe è l’Utrecht, compagine della città in cui è nato.

Nonostante sia nato e cresciuto lì, non ha mai indossato la maglia dell’Utrecht, accasandosi fin da giovane all’Ajax. In un’intervista rilasciata al portale olandese NOS, il direttore sportivo dell’Utrecht ha aperto le porte a Sneijder: “Dipende tutto da lui: Wesley ora ha il tempo di decidere se quest’idea gli piace. Uno Sneijder ispirato ed in ottima forma è ovviamente sempre interessante per l’FC Utrecht“.

