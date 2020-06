La presentazione ufficiale della nuova maglia nerazzurra ha trascinato con sé diverse lamentele sui canali social dell’Inter. C’è chi, però, ha apprezzato quella che sarà la divisa casalinga della Beneamata per la stagione 2020/2021; si tratta di Christian Eriksen, che tramite un post su Instagram, ha condiviso il suo apprezzamento per la maglia che indosserà nella prossima annata in nerazzurro.