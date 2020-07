È tempo di rilassarsi un po’ per Marcelo Brozovic e Nicolò Barella dopo lo 0-0 maturato ieri sera contro la Fiorentina in campionato. I due si sono incontrati a casa del croato, che gode di una bella piscina con vista San Siro. Durante il bagno, Brozovic ha filmato Barella mentre si immergeva, prendendolo in giro al grido di: “Dove sei Bare?”. Tra i tanti commenti dei tifosi, poi, è apparso anche quello simpatico di Matteo Politano: “Bella coppia!”.