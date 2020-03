Social – Coronavirus, l’appello di Gabigol: “Prendiamoci cura dei nostri cari”

Gabigol, ex meteora nerazzurra ed ora leader dell’attacco del Flamengo, ha alzato la voce in merito al contagio da Covid-19, che sta registrando i primi casi anche in Brasile, dove sono state bloccate le manifestazioni sportive. Gabriel Barbosa ha espresso la sua vicinanza al popolo brasiliano, chiedendo in un post Instagram di mantenere le giuste precauzioni.

Ecco le parole del centravanti brasiliano:

“Oggi è nel nome della famiglia Barbosa e di tutti le altre… Viviamo in tempi difficili, tempi di infezioni, malattie, perdite, ma dobbiamo essere consapevoli, prenderci le cure necessarie per preservare i nostri vicini, i nostri bambini, gli anziani e le persone sensibili al virus. Speriamo in giorni migliori. L’unico modo per combattere è è il movimento di prevenzione: copriamoci, restiamo a casa e proteggiamoci!”.

Ecco il post: