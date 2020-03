SONDAGGIO PI – Ipotesi di scambio Inter-Torino con Izzo e Pinamonti protagonisti, chi ci guadagna? La risposta dei tifosi

Se ne sta parlando da un po’: Armando Izzo è un obiettivo per la difesa dell’Inter e nel mercato estivo non è escluso che il club possa provarci sul serio per portarlo a Milano. Il Torino – dall’altro lato – è interessata al profilo di Andrea Pinamonti, e dunque secondo Tuttosport i due club starebbero discutendo di un eventuale scambio.

La redazione di Passioneinter.com ha chiesto ai tifosi nerazzurri chi potrebbe guadagnarci da uno scambio del genere e la risposta è stata chiara: l’Inter. Ecco, di seguito, i risultati dei canali social della redazione.

TELEGRAM: 55% Inter, 45% Torino.

FACEBOOK: 70% Inter, 30% Torino.

TWITTER: 65% Inter, 35% Torino.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!