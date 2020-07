SONDAGGIO PI – Nel caso di cessione eccellente, meglio Lautaro o Skriniar? I tifosi non hanno dubbi

L’Inter è impegnata sul campo in vista della difficile trasferta contro la Spal, ma a far notizia sono sempre le voci di mercato. Si parla spesso di grandi nomi in entrata in casa nerazzurra, ma anche di cessioni eccellenti per fare cassa e ricavare un tesoretto importante da poter reinvestire.

Da diversi mesi si parla ormai della questione Lautaro Martinez, che è sempre in cima alla lista del Barcellona. Nelle ultime ore, però, anche il nome di Milan Skriniar è figurato tra i possibili partenti della squadra di Antonio Conte. In merito a questo, la redazione di Passioneinter.com ha creato un sondaggio, chiedendo ai propri lettori quali dei due calciatori sacrificherebbero nel caso in cui servisse una cessione eccellente. I tifosi non hanno avuto dubbi e attraverso i nostri social hanno scelto di fare a meno del difensore slovacco, qualora si presentasse una situazione simile.

I risultati:

FACEBOOK – Milan Skriniar 58% – Lautaro Martinez 42%

TELEGRAM – Milan Skriniar 68% – Lautaro Martinez 32%

TWITTER – Milan Skriniar 62% – Lautaro Martinez 38%

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<