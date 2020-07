Spadafora chiude al pubblico negli stadi entro questa stagione: “Riapertura non prima di settembre”

A inizio luglio, la data del ri-aggiornamento era fissata a metà luglio: giunto metà luglio, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, sul tema della riapertura degli stadi, rimanda il calcio a settembre. Traduzione: molto probabilmente, per questa stagione gli impianti di Serie A non verranno riaperti al pubblico, neanche parzialmente. La linea del Governo pare essere questa, almeno stando a quanto fatto sapere dallo stesso Ministro durante un question time nella giornata di oggi in Senato: “Per la riapertura degli stadi si ritiene di dover continuare su quella linea di prudenza che è stata seguita finora e stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega perché a settembre alla partenza del nuovo campionato ci sia modo di riaprire gli impianti al pubblico”, ha detto Spadafora.

Nel frattempo – anche e soprattutto in vista del Derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa del prossimo 22 luglio, per il quale era stata chiesta una parziale apertura del Ferraris – Spadafora aggiorna il Parlamento anche in merito alle concessioni parziali: “E’ stata ribadita la necessità di favorire al più presto, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, la riapertura parziale degli stadi al pubblico – ha dichiarato il Ministro – A tal proposito è in fase di finalizzazione un articolato protocollo che sarà inviato nelle prossime ore al Presidente della FIGC Gabriele Gravina affinché possa utilizzarlo nelle interlocuzioni con le istituzioni governative competenti”.

