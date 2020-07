LIVE Spal-Inter: segui la diretta su Passioneinter.com!

Commenta la partita su Telegram con 1984 tifosi nerazzurri!

Subito in campo, pronti a ripartire. Archiviamo in fretta la vittoria per 3-1 sul Torino, l’Inter senza sosta va in scena sul campo della Spal che chiude la classifica di campionato con l’obiettivo di riprendersi il secondo posto in solitaria dopo i risultati di questo turno infrasettimanale. Segui la diretta di Spal-Inter su Passioneinter.com.

Le formazioni UFFICIALI di Spal-Inter

In attesa di conferma SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Missiroli, D’Alessandro; Cerri, Petagna. All. Di Biagio.

In attesa di conferma INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez. All. Conte.

Classifica Serie A aggiornata

Ecco la classifica di Serie A aggiornata.

Classifica marcatori Serie A

Questa la classifica marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale.

Calendario Inter

Infine il calendario dell’Inter con i prossimi impegni di campionato.