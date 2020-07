Mercato – La bomba di Sport Mediaset: “Conte disposto a liberarsi di Eriksen!”. Ma c’è una condizione ben precisa

Lo scenario sarebbe clamoroso, ma, se realizzato in toto, forse non desterebbe neanche più scandalo di quanto si pensi. A delinearlo è Sport Mediaset, che in un servizio messo in onda nel pomeriggio di oggi sgancia quella che – termine tecnico – potrebbe essere una possibile bomba per il mercato dell’Inter: “Se lo aiutasse ad arrivare a un giocatore più funzionale al suo 3-5-2, come Milinkovic-Saivic, Pogba o Zaniolo – spiega infatti la sopra citata emittente – Conte farebbe a meno anche di Eriksen”. Sì, proprio di Eriksen: lo stesso che è arrivato, tra grandi promesse, lo scorso mercato di gennaio e che, al di là delle buone cose sin qui dimostrate – pur tra alti e bassi – sta costringendo Conte a qualche cambio tattico.

Il problema, alla fine, è tutto qui: la tattica. Antonio Conte ha cominciato l’annata all’Inter con il 3-5-2, il modulo che ne ha fatto le fortune durante il triennio alla Juventus e con la Nazionale italiana. E’ ormai chiaro come la gestione di Eriksen comporti un passaggio al 3-4-1-2 nelle gare in cui il danese scenda in campo, ed è dunque chiaro che cambiare modulo, sia pure per qualche partita, per Conte possa significare deviare da quella che è la strada maestra. Eriksen sacrificabile, quindi? No, o non proprio. In linea di massima, Eriksen resta: è un profilo internazionale, ha classe, qualità, esperienza europea. Ma se proprio dovesse verificarsi un’occasione di quelle di cui sopra, ecco, Conte, sempre secondo Sport Mediaset, un pensierino ce lo potrebbe fare. E il condizionale resta comunque d’obbligo.

