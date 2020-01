Lo Sporting nega Acuna all’Inter, il terzino si infuria: non convocato

Marcos Acuna e lo Sporting sembrano arrivati ad un punto di non ritorno. Secondo quanto riportato da O Jogo, il terzino portoghese non è stato convocato per la gara contro il Vitoria Setubal a causa di alcuni screzi avuti con il dirigente sportivo del club Hugo Viana. Il motivo, secondo l’emittente portoghese, riguarda proprio l’Inter. Infatti, il club nerazzurro ha bussato alla porta dello Sporting per chiedere il terzino in prestito con diritto di riscatto, offerta rispedita al mittente dal club. Proprio questo sembra aver mandato su tutte le furie Acuna, che ha accusato il ds di non aver mantenuto la promessa di cederlo nel caso fosse arrivata l’offerta di un grande club, o in alternativa di adeguare il contratto con uno stipendio più alto. Adesso il futuro di Acuna resta un rebus.

