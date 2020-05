CdS – Sprint scudetto, l’Inter ha un vantaggio in più rispetto a Juve e Lazio. Eriksen e Lautaro saranno decisivi

Un’Inter scarica e con poche motivazioni aveva salutato momentaneamente la Serie A lo scorso 8 marzo, nella deludente sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus alla vigilia di un lunghissimo lockdown. Con la sosta, Antonio Conte ha avuto modo di recuperare alcuni dei suoi uomini chiave, con l’opportunità di poter sfruttare questa finestra di allenamenti come una sorta di nuova preparazione estiva in cui mettere a punto alcuni discorsi lasciati in sospeso.

Secondo il Corriere dello Sport, tralasciando il distacco in classifica che è netto rispetto a Lazio e Juventus in questo momento, l’Inter può contare su un vantaggio rispetto alle due avversarie. Delle tre, infatti, è l’unica che lo scorso gennaio si è seriamente rinforzata con gli arrivi di Ashley Young, Victor Moses e Christian Eriksen. Mentre i bianconeri hanno perso Emre Can, la Lazio non ha fatto registrare alcun movimento.

E quale miglior occasione per inserire una volta per tutte a pieno regime i nuovi arrivati se non questa? Insomma, Antonio Conte si troverà tra le mani una squadra più forte rispetto a quella di inizio anno e con motivazioni rinnovate. Ma il tecnico sa bene che due calciatori su tutti potranno fare la differenza: Lautaro Martinez e Christian Eriksen. Dal danese si aspetta un pronto inserimento ed un ruolo da leader in mezzo al campo. Al Toro, invece, l’allenatore chiede solamente concentrazione sui temi del campo, cercando di isolare per i prossimi due messi qualsiasi voce proveniente dal mercato.

