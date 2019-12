Social – Stramaccioni verso il ritorno in Iran: “Fai del tuo meglio e Dio farà il resto”. E poi quell’hashtag inequivocabile

Ci sono voluti dimissioni, sollevazioni di popolo e disordini istituzionali: però, intanto, pare che Andrea Stramaccioni – tecnico dimissionario dell’Esteghlal, club iraniano – sia riuscito a sistemare i conti con una proprietà inadempiente (e che giustificava i propri inadempimenti con motivazioni di carattere politico) e che ora si appresti a tornare in sella alla società i cui tifosi, dopo l’addio dell’allenatore romano, hanno chiesto a gran voce il ripensamento da parte del tecnico, con annesse proteste contro la proprietà sotto la sede del club.

Dopodiché le notizie, in queste ore, stanno correndo: e dicono, appunto, che Stramaccioni sia vicino al ritorno in Iran. Ed è stato proprio il tecnico a pubblicare una storia – sul proprio profilo Instagram – dove viene ritratto in una stretta di mano col presidente, il tutto accompagnato da una scritta: “Do your best and God will do the rest”. Letteralmente: “Fa’ del tuo meglio e Dio farà il resto”. Infine, un hashtag difficile da equivocare: “#comebackstrama”. Come a dire: forse ci siamo.

