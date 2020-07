Telegraph – Inter e Juve, sondato Pochettino in caso di addio di Conte e Sarri: i dettagli

La posizione ed il futuro di Antonio Conte e Maurizio Sarri non è ancora sicura al 100%. In particolare, se il rapporto tra l’Inter ed il suo allenatore dovrebbe proseguire a meno di clamorosi cambi di rotta, quello tra la Juventus ed il proprio è molto più in bilico. Ad ogni modo, dall’Inghilterra il Telegraph svela quale sarebbe uno dei primi nomi che le due dirigenze considererebbero come possibile sostituto.

Si tratta di Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham che è stato esonerato a novembre e sostituito da José Mourinho. L’argentino – 48 anni – è uno degli allenatori più importanti tra quelli attualmente fermi, probabilmente il più prestigioso insieme a Massimiliano Allegri. La sua preferenza, secondo il Telegraph, sarebbe quella di restare in Premier League, in virtù degli scorsi sette anni di permanenza. Visto il suo status, però, è osservato da club di tutto il mondo e le porte, anche ad altri campionati, sono tutt’altro che chiuse.

