The Sun – Inter, spunta Bellerin tra le ipotesi in fascia: in corsa anche Atletico e Siviglia

Non solo Siviglia ed Atletico Madrid sulle tracce di Hector Bellerin. Il difensore dell’Arsenal, come raccontato da The Sun, sarebbe infatti finito anche nel mirino dell’Inter, al lavoro per rinforzare la rosa di Antonio Conte soprattutto sulle corsie esterne. Dopo una lunga parentesi vissuta in Premier League con i Gunners, club dove è cresciuto ed ha militato nelle giovanili, il classe ’95 sembrerebbe tentato dalla possibilità di lasciare il massimo campionato inglese.

Cresciuto calcisticamente nel Barcellona, Hector Bellerin è passato all’Arsenal nel 2011, a sedici anni, prima di debuttare in Premier League nel 2014 proprio con i Gunners. In vista di una possibile partenza di Aubameyang, il laterale spagnolo era stato indicato come possibile nuovo capitano della squadra. Una posizione che sembra stuzzicarlo anche se, come sottolineato dal tabloid inglese, le sirene estere sembrano già pronte a strapparlo dalla morsa dell’Arsenal. L’Inter lo monitora con attenzione, ma per assicurarsi il 25enne bisognerà superare la concorrenza, tra le altre, di Atletico Madrid e Siviglia.

