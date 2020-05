Tolisso in uscita dal Bayern: Inter in pole ma occhio a United e Arsenal

Sembra arrivato al capolinea in maniera definitiva il rapporto che lega Corentin Tolisso e il Bayern Monaco; il francese infatti avrebbe deciso in maniera definitiva di lasciare la Germania comunicando al club di volere una nuova esperienza, secondo quanto riportato dal portale fussballtransfers.com.

Al giocatore francese non mancano certo pretendenti; il centrocampista campione del mondo con la Francia è apprezzato da molte squadre per la sua versatilità e la sua capacità di unire qualità e quantità. Tra queste c’è l’Inter di Antonio Conte, il quale stravede per il francese e che a quanto pare avrebbe segnalato il suo profilo alla società nerazzurra. Inter e Bayern intanto si vedono già coinvolte in una trattativa, ovvero quella del riscatto di Ivan Perisic che dopo un anno tra alti e bassi non è ancora certo del posto nella squadra bavarese. In quest’ottica il buono rapporto tra i due club e la trattativa già in piedi potrebbero rivelarsi fattori determinanti nell’eventuale acquisto di Tolisso, il quale però fa gola a molte squadre di Premier tra cui soprattutto Manchester United e Arsenal.

