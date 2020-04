Totti e Balotelli, il siparietto su Instagram è virale: “France ancora mi fa male la gamba”

Era il 5 maggio del 2010, finale di Coppa Italia in un anno che per l’Inter avrebbe voluto dire Triplete; dall’altra parte la Roma di Ranieri, una rosa formata da gladiatori prima che da calciatori, il primo tra tutti era sicuramente Totti. In quella finale vinta 1-0 dalla Beneamata con rete di Milito, qualcos’altro accadde, due i protagonisti: Totti e Balotelli. Sul finire di partita infatti, con il nervosismo alle stelle e un’atmosfera tesissima, il capitano della Roma si scaglia sul giovane attaccante interista con un calcione da dietro al polpaccio della gamba destra.

La parola fine sulla stagione dei giallorossi. Sono trascorsi ormai 10 anni, ma in una diretta Instagram tra l’ex capitano giallorosso e Fabio Cannavaro, avvenuta questo pomeriggio, l’attuale centravanti del Brescia è intervenuto ricordando l’episodio.

“France ancora mi fa male la gamba”; pronta la risposta di Totti, che non si è per nulla scusato. “Ci siamo sentiti via messaggi e gli ho già detto che si deve ritenere fortunato che non l’ho preso bene“. Poi il retroscena svelato dall’ex giocatore della nazionale.