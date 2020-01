TS – Colpo in prospettiva per l’Inter: in estate arriverà Kumbulla

Alla luce delle grandi prestazioni di Alessandro Bastoni l’Inter ci riprova: questa volta il colpo del futuro potrebbe essere Marash Kumbulla, difensore centrale dell’Hellas Verona classe 2000. A quanto pare i contatti con la dirigenza veronese sono continui ed è per questo che la fumata bianca sembra dietro l’angolo, stando a quanto riportato da Tuttosport.

I nerazzurri hanno trovato in lui un buon colpo per il mercato di giugno e, per bruciare le concorrenti, avrebbero messo sul piatto alcuni giocatori che potrebbero fare molto comodo ai gialloblu. Uno di questi è Federico Dimarco che potrebbe addirittura sbarcare nelle file del Verona già a gennaio, come una sorta di anticipo per l’acquisto estivo del giovane centrale albanese.

Il ragazzo ha stregato tutti in questa stagione ed è stato sicuramente, insieme a Rrahmani, il pilastro della difesa del Verona, squadra che in questo campionato ha stupito per compattezza e lucidità. Nonostante sia un destro di piede, gioca sul centrosinistra e potrebbe benissimo alternarsi proprio con Bastoni, con Skriniar che ritornerebbe a giocare sul centrodestra, a patto che per lui non suonino sirene inglesi.

