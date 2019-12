TS – Esonerato Angelo Alessio, storico vice di Conte, dalla panchina del Kilmarnock

Dopo 4 gare senza vittorie e con le ultime due sconfitte di fila, è arrivata l’ufficialità dell’esonero dalla panchina del Kilmarnock per Angelo Alessio. Lo storico vice di Antonio Conte non è riuscito a incidere in maniera decisiva.

Il Kilmarnock ora, in attesa di ingaggiare l’erede dell’italiano, ha affidato la direzione tecnica a Alex Dyer, nel tentativo di allontanarsi dalla zona retrocessione e rimanere in Scottish Premiership anche l’anno prossimo.



