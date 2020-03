TS – Inter, Allan può tornare di moda: gli scambi riaprono l’affare con il Napoli

Il prossimo mercato estivo con grande probabilità imporrà ai club di lavorare tramite scambi. Operazioni intelligenti per far fronte alla crisi ed evitare grandi investimenti in un periodo decisamente complicato per tutte le società. Le ricche ma anche le piccole dovranno ridimensionare i suoi affari, con Marotta chiamato nuovamente agli straordinari per l’Inter. Una delle trattative in sintonia con il Napoli esplosa a gennaio prima del nulla di fatto ha visto protagonisti Allan e Vecino, pronti a scambiarsi le maglie in un affare slegato dall’operazione Politano.

Come raccontato da Tuttosport, l’esigenza di contenere gli investimenti del prossimo mercato potrebbe spingere Inter e Napoli a nuovi colloqui per i giocatori sul piatto. I nerazzurri per il brasiliano, oltre al cartellino dell’uruguaiano, sarebbero costretti a versare un conguaglio per portarlo a Milano. Un ostacolo decisamente non insormontabile per la Beneamata viste le nuove logiche che il mercato andrà ad imporre alle società. Ed un’operazione per certi versi anche low cost per l’Inter, visto il rifiuto dei 75 milioni offerti dal PSG per Allan solo un anno fa.

