TS – Mercato, Lukaku unica certezza per il futuro: Sanchez ai saluti, Lautaro tentato dal Barcellona

Tanti i punti di domanda in chiave mercato per l’Inter, con la rosa di Antonio Conte protagonista di una mini rivoluzione nel reparto avanzato. Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, l’unica certezza per l’attacco della Beneamata del prossimo anno è rappresentata da Romelu Lukaku. Il gigante belga, arrivato a Milano la scorsa estate, sta mettendo in mostra tutte le sue migliori caratteristiche con i colori nerazzurri e si sposa a pieno con il modulo e la filosofia di gioco promossi da Conte.

Una certezza e tanti dubbi per l’Inter. Lautaro Martinez sempre preda della corte del Barcellona, con la valutazione del cartellino del giocatore pronta a schizzare verso i 150 milioni di euro. Blaugrana in pressing, con possibile inserimento di Griezmann nella trattativa per provare a convincere la Beneamata. Praticamente certo l’addio ai nerazzurri di Alexis Sanchez: i 12 milioni di ingaggio percepiti dal calciatore e le richieste del Manchester United sono stati considerati come fattori decisivi per la mancata permanenza del cileno all’Inter, il tutto in attesa di conoscere il futuro di Sebastiano Esposito. A luglio l’attaccante festeggerà i 18 anni e rinnoverà fino al 2025: poi spetterà a Conte decidere se farlo crescere in nerazzurro o lanciarlo altrove, in attesa di riabbracciarlo tra le fila della Beneamata.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!