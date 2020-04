TS – Nuovo accordo per l’Inter: via allla partnership con Suning Real Estate

Nuova partnership di lusso per l’Inter di Steven e Jindong Zhang. Come riportato infatti dall’edizione odierna di Tuttosport, i nerazzurri hanno firmato un nuovo contratto di sponsorizzazione con la divisione di Suning che si occupa del settore immobiliare, ovvero la Suning Real Estate.

Dopo gli oltre 400 milioni di fatturato della stagione 2018/2019, i nerazzurri continuano a lavorare ad un ampliamento ancora maggiore delle entrate destinate al brand interista, ormai globale. Con Suning Real Estate, l’Inter dimostra ulteriormente di voler puntare sempre più in alto in termini di espansione a livello economico, allargando in maniera smisurata il bacino dedicato alle entrate per la società interista, ora legata a Suning anche in termini di realtà immobiliare.

