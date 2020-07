TS – Sensi torna in gruppo e punta l’Europa League: Conte può sorridere

Finalmente Stefano Sensi. Come riporta il quotidiano Tuttosport nell’edizione odierna il centrocampista dell’Inter già da oggi ritornerà ad allenarsi con il gruppo: ieri infatti mentre i compagni erano impegnati sul campo del Genoa, lui era ad Appiano Gentile ad allenarsi. Dalla ripresa post lockdown l’ex Sassuolo non si è praticamente mai visto per un infortunio al bicipite femorale che sembra però smaltito del tutto.

Antonio Conte può sorridere e potrà finalmente avere a disposizione una rotazione in più per il centrocampo che, con l’infortunio di Matias Vecino, ha visto per i giocatori nerazzurro un duro tour de force. Sensi ha messo nel mirino l’Europa League: con lui al 100% ad inizio stagione l’Inter volava. Si giocherà tutto in pochi giorni, e Conte avrà finalmente una pedina importante in più.

