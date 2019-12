TS – Stankovic rescinde con l’Inter: il serbo insegue un’amichevole con la sua Stella Rossa

La nuova nomina da allenatore porta con sé l’addio ufficiale all’altro amore calcistico della sua vita. Come riportato da Tuttosport, il nuovo tecnico della Stella Rossa Dejan Stankovic è stato avvistato ieri presso la sede nerazzurra. Il motivo riguarda la rescissione dell’accordo che legava l’ex centrocampista al ruolo di scouting dei futuri talenti interisti. Termina così l’avventura di uno dei protagonisti del Triplete che, prima di lasciare Milano, avrebbe affidato un desiderio alle mani di Beppe Marotta.

L’idea è quella di organizzare un’amichevole tra Stella Rossa ed Inter, i suoi due amori calcistici, tra le mura del suo nuovo club. Un obiettivo fissato per la prossima estate che dovrà però combaciare con i mille impegni del preseason interista, il tutto sotto gli occhi fissi di Antonio Conte. Opportunità più che ipotesi quella della festa per Stankovic, per sempre nella storia dell’Inter anche in un futuro da possibile avversario.

