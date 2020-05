TMW – incontro tra FIGC E CTS positivo: probabile fine dei campionati fissata al 2 agosto

Primi segnali riguardo l’esito dell’incontro tenutosi ieri tra il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il Comitato Tecnico-scientifico. Dopo tante, moltissime parole, ecco che si intravedono i primi spiragli di luce per una ripartenza concreta del campionato di Serie A, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, l’esito dell’incontro è stato positivo e ha dato un buon risultato: i tre campionati professionistici italiani potrebbero ripartire.

Tutto, ovviamente, è legato alla curva dei contagi e all’evoluzione della pandemia legata al Covid-19. I campionati, potrebbero avere delle partenze differenziata con la Serie A che comincerebbe per prima seguita poi a ruota da Serie B e Serie C; inoltre si sarebbe poi aperto anche uno spiraglio per consentire il posticipo di fine stagione. La data che è valida oggi, fissata da Ceferin e dalla Uefa, è quella del 2 agosto 2020.



