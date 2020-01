Udinese-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte: il programma

Terminato il calciomercato, l’Inter deve concentrarsi sul campionato e le altre competizioni da affrontare. I nerazzurri dovranno affrontare l’Udinese nella gara valida per la 22esima giornata di Serie A, in programma domenica 2 febbraio 2020 alle ore 20.45. In vista del match, il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, incontrerà i giornalisti in conferenza stampa ad Appiano Gentile.

Conferenza stampa fissata per sabato 1° febbraio 2020 alle ore 13.45 al Centro Sportivo Suning. L’ingresso ai giornalisti sarà consentito alle 13.30 e non sarà permesso l’accesso ai fotografi. La conferenza sarà trasmessa, come sempre, su Inter TV e sui canali ufficiali dell’Inter: Youtube, Facebook, Twitter e sito ufficiale.

