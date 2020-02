Udinese-Inter, De Vrij (Rai): “Eriksen è un fuoriclasse, ci darà una grande mano. Vogliamo tornare a vincere in campionato”

In vista del match contro l’Udinese, Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni della Rai nel pre-partita della gara. Ecco le sue parole sul momento della squadra e su come vede il match. L’olandese ha anche commentato l’arrivo di Christian Eriksen e il valore che può dare alla squadra un giocatore del suo calibro che arriva dalla Premier League: “Vogliamo tornare a vincere in campionato. Eriksen è un fuoriclasse fortissimo, ha tanta tecnica e creatività. Ci darà una grossa mano“.

